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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Налоговый вычет теперь можно получить без 3-НДФЛ

Налоговый вычет теперь можно получить без 3-НДФЛ 🤑🤑🤑 С 1 сентября 2026 года ряд налоговых вычетов можно оформить в упрощённом порядке — без декларации и подтверждающих документов.

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