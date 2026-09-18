В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать грибнику, если он потерялся в лесу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Если грибник потерялся в лесу, в некоторых ситуациях ему нужно оборудовать место и ждать помощи, однако есть случаи, в которых бороться за жизнь и искать выход необходимо самостоятельно.
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