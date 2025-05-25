Turkiye: Турция планирует создать в Сирии базы ВВС и ВМС

В планах Турции создание в Сирии военных баз в рамках борьбы с терроризмом. Об этом в воскресенье, 25 мая со ссылкой на источники в турецких органах безопасности сообщает газета Türkiye, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии