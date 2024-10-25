МУС завел дело на Монголию из-за отказа арестовать Путина AlexCoderМУС завел дело на Монголию из-за отказа арестовать Путина AlexCoder Стране пригрозили последствиями неподчинения Международный уголовный суд собрал дело на Монголию, которая ратифицировала Римский статус, но отказалась арестовывать Владимира Путина во время его визита в страну.