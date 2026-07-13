Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?

СК

Сергей Ковалев

мнение может не совпадать, но не считаю Израиль самодостаточным и, тем более, формирующим повестку. исхожу из классического определения главшпана в лице глобального наднационального частного капитала (условные кукловоды), владельцы которого, собственно и рулят процессами в настоящем. т.е. Израиль лишь выглядит, но не является...