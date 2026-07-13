Почему президент США стал опасаться за свою жизнь Конфликт США с Ираном, которые уже четвертые сутки обмениваются ударами, вступил в новую, крайне опасную фазу.
Убить Трампа. Иранский «заговор» — реальная угроза или провокация Тель-Авива?
Комментарии
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И
Искандер
Пархатые провоцируют Трампа...
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4 н.
СК
Сергей Ковалев
мнение может не совпадать, но не считаю Израиль самодостаточным и, тем более, формирующим повестку. исхожу из классического определения главшпана в лице глобального наднационального частного капитала (условные кукловоды), владельцы которого, собственно и рулят процессами в настоящем. т.е. Израиль лишь выглядит, но не является...
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4 н.
Галина Чужая
Точное слово - выродки человечества.
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4 н.
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