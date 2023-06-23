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В Сельцо Брянской области 32-летний уголовник изнасиловал женщину

В Сельцо Брянской области 32-летний уголовник изнасиловал женщину

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 32-летний житель города Сельцо. - По версии следствия, днем 17 июня 2023 года мужчина, находясь в квартире дома по улице Мейпариани, совершил половое сношение с женщиной против ее воли .

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