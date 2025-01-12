Смогут ли ВСУ одолеть наш «КВН»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Этот БПЛА с управлением от первого лица (FPV) неуязвим перед системами сигналоподавления и выдаёт стабильно читаемую картинку даже в самых неблагоприятных режимах полёта, что способствует более эффективному поражению цели.