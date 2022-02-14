Царьград

1 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Пусть сами хохлов топчут - мы ночью спим.До "нападения" Ро...
  • Konstantin Петров
    Все привитые составляют агрессивное меньшенство. Даже слово придумали поганое для тех кто по закону имеет право не пр...Уловка чиновников...
  • Галина Светлая
    Бурляев умница.Николай Бурляев ж...

На 90-м году жизни скончался Герой Кузбасса Михаил Найдов

На 90-м году жизни скончался Герой Кузбасса Михаил Найдов

Правительство региона сообщило, что в воскресенье, 13 февраля, ушел из жизни Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин Киселевска, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный академик горной Академии Михаил Найдов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх