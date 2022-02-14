На 90-м году жизни скончался Герой Кузбасса Михаил Найдов

Правительство региона сообщило, что в воскресенье, 13 февраля, ушел из жизни Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин Киселевска, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный академик горной Академии Михаил Найдов.
Правительство региона сообщило, что в воскресенье, 13 февраля, ушел из жизни Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин Киселевска, Почетный гражданин Междуреченска, Почетный академик горной Академии Михаил Найдов.
Свежие комментарии