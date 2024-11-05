Селлеры обратились в ФАС против автоматического включения товаров в распродажи

Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой изучить вопрос нарушения законодательства в случае, когда маркетплейсы устраивают так называемые автоакции.
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