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6+ шайб было заброшено в 8 из 9 последних матчей «Металлурга» и «Адмирала». 1.94 – продление тренда

«Металлург» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ. В 4 последних личных встречах было заброшено минимум 6 шайб.

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