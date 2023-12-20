Российские химики нашли связь между кристаллами и лечением болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Туниса, Индии и Саудовской Аравии выяснили, что с помощью синтеза кристаллов можно создать новые препараты для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.
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