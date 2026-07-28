Антон Демидов: более 1500 человек примут участие в форуме "Гвардейск"

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова дала старт всероссийскому форуму "Гвардейск" и познакомилась с работой лагеря имени Федора Охлопкова, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
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