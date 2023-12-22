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Zero Hedge

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Pentagon Alarmed Over Huge Price Tag Of Countering Cheap Yemeni Drones

Pentagon Alarmed Over Huge Price Tag Of Countering Cheap Yemeni Drones

Pentagon Alarmed Over Huge Price Tag Of Countering Cheap Yemeni Drones Via The Cradle, Concerns about the high cost of countering the threat posed by the Yemeni armed forces in the Red Sea are growing in the Pentagon, according to US defense officials who spoke with Politico.

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