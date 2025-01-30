Невероятное-15: Русская газовая турбина ТМ16 повергла в шок Siemens и General Electric

Западные производители зря надеются, что вернутся в Россию и покончат с импортозамещением Никита Ростовский Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Российские специализированные издания сообщили о начале стендовых испытаний на заводе «Тюменские моторостроители» нового российского газотурбинного двигателя (ГТД).
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