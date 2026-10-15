Когда лента приносит заголовок о том, что с 2027 года могут исчезнуть привычные налоговые режимы, первое желание — срочно что-то менять.
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