Суд признал законным пожизненный срок устроившему стрельбу в гимназии Казани

Судебная коллегия согласилась с пожизненным сроком Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года, поскольку он представляет исключительную опасность для общества, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.