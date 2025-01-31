Суд признал законным пожизненный срок устроившему стрельбу в гимназии Казани

Судебная коллегия согласилась с пожизненным сроком Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года, поскольку он представляет исключительную опасность для общества, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
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