Готовность России поставлять нефть Китаю описали словами «сколько потребуется»

Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется. Такими словами описал готовность страны обеспечивать соседа энергоресурсами замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, его цитирует «Российская газета».
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