В Казани в этом году отремонтируют 12 школьных столовых

В столице Татарстана в 2025 году отремонтируют 12 школьных столовых. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.
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