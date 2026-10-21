Настольная игра по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце», созданная екатеринбурженкой Марией Бельской, признана лучшим прототипом на всероссийском конкурсе «Родная игрушка», а её первый тираж планируется выпустить в декабре 2026 года.