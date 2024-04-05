Максимов с пулеметом: в итоге 27 уничтоженных боевиков ВСУ

Несмотря на ранение русский штурмовик двое суток оборонял взятую высоту.Боец русской армии Родомир Максимов, обороняя занятую ранее тактически выгодную высоту, сумел уничтожить 27 боевиков ВСУ, пытавшихся ее отбить.
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