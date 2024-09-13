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Закон, порядок, государство

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В Саратовской области в приоритете у «Гражданского мониторинга» - подразделения, оказывающие государственные услуги населению.

Председатель Общественного совета при ОМВД России по Петровскому району Игорь Душутин и его коллега по совету Роман Душутин проинспектировали работу сотрудников отделения по вопросам миграции.

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