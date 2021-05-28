В школе на Большой Марфинской кадеты вступили в ряды «Юнармии»

Фото: предоставлено управой районаНа днях состоялась торжественная церемония вступления учащихся 7,8,9 и 10 классов ГБОУ школы № 1494, по адресу: улица Большая Марфинская, во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».