Министр хочет в зону СВО. Разрешим? О сложном прошении Новосельской высказался крымский политолог

Министр, хоть и бывший. А командный порыв остался. Пойдёт на полгода в музыкальную бригаду, покажет несколько десятков концертов военным и раненым - по пять штук за каждый назначенный судом год посадки - полсотни концертов и на свободу с чистой совестью и корочками участника боевых действий...

ДЗ

Дмитрий Зайцев

какой комфорт в войсковой части в условиях войны. Гонять будут в хвост и в гриву. Лучше она будет библиотекарем на зоне и в художественной самодеятельности пиликать? Передачки из дома получать? Прикрепить ее, как санинструктора к боевому подразделению. Пусть раненым оказывает первую помощь и отправляет в тыл. В жару и в холод по уши в грязи и в крови.