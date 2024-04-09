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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Министр хочет в зону СВО. Разрешим? О сложном прошении Новосельской высказался крымский политолог

Министр хочет в зону СВО. Разрешим? О сложном прошении Новосельской высказался крымский политолог

Осуждённая за взятку экс-глава Минкультуры Крыма Новосельская хочет поехать на СВО. Политолог Мезюхо взвесил все за и против.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Министр, хоть и бывший. А командный порыв остался. Пойдёт на полгода в музыкальную бригаду, покажет несколько десятков концертов военным и раненым - по пять штук за каждый назначенный судом год посадки - полсотни концертов и на свободу с чистой совестью и корочками участника боевых действий...
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2 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
какой комфорт в войсковой части в условиях войны. Гонять будут в хвост и в гриву. Лучше она будет библиотекарем на зоне и в художественной самодеятельности пиликать? Передачки из дома получать? Прикрепить ее, как  санинструктора к боевому подразделению. Пусть раненым оказывает первую помощь и отправляет в тыл. В жару и в холод по уши в грязи и в крови.
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41 мин.
Александр Третьяк
Интересно ,а кем она себя видит на фронте ?
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22 мин.

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