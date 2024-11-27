Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды

WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды

Американский президент Джо Байден не успеет использовать миллиарды долларов в распоряжении администрации выделенные на вооружение Украины до своего ухода с поста главы США, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой американских чиновников.

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