Соединяем печенье и кофе, а получаем почти настоящий торт. За 5 минут не включая духовки

Этот десерт не только невероятно вкусен, но и готовится в рекордно короткие сроки. Сочетание ароматного кофе и нежного печенья в мгновение ока превращается в невероятное лакомство, купить которое будет сложно и в кондитерской.
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