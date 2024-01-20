Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Алекс Поручик
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Соединяем печенье и кофе, а получаем почти настоящий торт. За 5 минут не включая духовки

Соединяем печенье и кофе, а получаем почти настоящий торт. За 5 минут не включая духовки

Этот десерт не только невероятно вкусен, но и готовится в рекордно короткие сроки. Сочетание ароматного кофе и нежного печенья в мгновение ока превращается в невероятное лакомство, купить которое будет сложно и в кондитерской.

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