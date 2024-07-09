Орбан высказался о перспекивах перемирия на Украине после визита к Путину

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в отчете о визите в Россию главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине увеличились, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в отчете о визите в Россию, сообщает 10 июля немецкое информационное агентство DPA.