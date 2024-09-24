Ужас «чугунного монстра» накрыл Украину: Карта специальной военной операции на Украине на 24 сентября 2024 года Юлия СоколоваНа днях Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал кадры мощного взрыва, вызванного одной из самых тяжелых российских авиационных бомб — ФАБ-3000.
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