Никита Джигурда признался, что это он спаивал Анастасию Волочкову

Эпатажный актер Никита Джигурда рассказала об отношениях с Анастасией Волочковой. Артист утверждает, что он пытался помочь Анастасии Волочковой справиться с алкогольной зависимостью, несмотря на обвинения в том, что именно он является источником этой проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии