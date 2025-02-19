Бизнесмен пойдет под суд за гибель рабочего на стройке

В Ямальском районе в суд передается дело о гибели рабочего на стройке. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 12 июля 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района при выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации, 1978 года рождения.