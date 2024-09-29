Последние два года я мечтала о выходе на заслуженный отдых, поскольку моя работа была нервной. Держалась ради стажа.
- Наконец-то пироги будут не только по праздникам, - выдал муж, когда я вышла на пенсию
Комментарии
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Элина Морозова
Надо было его раньше приобщать к кулинарии.
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16 час.
Майя Maja
Нашли когда пирогами баловаться!)) В пенсионном возрасте?! Так их скоро в проем двери придется заталкивать)) Да и вообще свежая выпечка после 60 лет вредна для биома ЖКТ. Я уж молчу о количестве сахара. Так недолго и диабет 2 типа заработать. Странный муж какой-то. Лишь бы пирогами живот набить. Как будто первый год женат и ничего о жене не знает и не ведает о ее предпочтениях. Не уважительно как((
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11 час.
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