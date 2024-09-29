- Наконец-то пироги будут не только по праздникам, - выдал муж, когда я вышла на пенсию

Майя Maja

Нашли когда пирогами баловаться!)) В пенсионном возрасте?! Так их скоро в проем двери придется заталкивать)) Да и вообще свежая выпечка после 60 лет вредна для биома ЖКТ. Я уж молчу о количестве сахара. Так недолго и диабет 2 типа заработать. Странный муж какой-то. Лишь бы пирогами живот набить. Как будто первый год женат и ничего о жене не знает и не ведает о ее предпочтениях. Не уважительно как((