Байкеры собрали 6 миллионов рублей для поддержки бойцов СВО

Сбор продолжается Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественном открытии Балтик Ралли рассказал, что фонд Ленинградский Рубеж проводит сбор средств для поддержки наших ребят на СВО.
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