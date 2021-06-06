На Харита претендуют «Вильярреал», «Милан» и «Наполи». «Шальке» требует 10 млн евро за хавбека

Полузащитник «Шальке» Амин Харит вскоре может сменить клуб. «Вильярреал» хотел арендовать 23-летнего марокканца еще зимой, а теперь намерен подписать его этим летом, сообщает Footmercato.
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