NE: В Китае удивились поведению Шойгу во время звонка в Пекин

В

Владимир

Как бы там ни было, бывший партийный аппаратчик ни называл китайского коллегу "товарищем", КНР никогда не будет ИСКРЕННИМ ДРУГОМ и СОЮЗНИКОМ России. Самая большая опасность для нас - это не "пиндосский Запад", а именно Китай. Почему-то забылся Даманский, Афганистан и прочие моменты, где наших ребят убивали китайцы. Запад же с нами прямо никогда не воевал. А тихая экспансия Китая уже вовсю идёт - лес и природные богатства Сибири и Дальнего Востока массой катятся в китайщину, китайцы превратились уже не в ограниченную диаспору, а где-то даже составляют большинство населения в наших областях. Мы же получаем дешёвый китайский ширпотреб и дешёвые автомобили, которые у нас стоят заоблачно, но по сути являются просто ломом...