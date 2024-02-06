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NE: В Китае удивились поведению Шойгу во время звонка в Пекин

NE: В Китае удивились поведению Шойгу во время звонка в Пекин

Поведение главы министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в ходе звонка по видеосвязи своему китайскому коллеге Дун Цзюню вызвало удивление в Китае.

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Комментарии
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В
Владимир
Как бы там ни было, бывший партийный аппаратчик ни называл китайского коллегу &quot;товарищем&quot;, КНР никогда не будет ИСКРЕННИМ ДРУГОМ и СОЮЗНИКОМ России. Самая большая опасность для нас - это не &quot;пиндосский Запад&quot;, а именно Китай. Почему-то забылся Даманский, Афганистан и прочие моменты, где наших ребят убивали китайцы. Запад же с нами прямо никогда не воевал. А тихая экспансия Китая уже вовсю идёт - лес и природные богатства Сибири и Дальнего Востока массой катятся в китайщину, китайцы превратились уже не в ограниченную диаспору, а где-то даже составляют большинство населения в наших областях. Мы же получаем дешёвый китайский ширпотреб и дешёвые автомобили, которые у нас стоят заоблачно, но по сути являются просто ломом...
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