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Царьград

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МЧС спасло семью с ребёнком 2025 года рождения из огня в Челнах

МЧС спасло семью с ребёнком 2025 года рождения из огня в Челнах

В Набережных Челнах пожар на девятом этаже дома по проспекту Абсалямова угрожает жизни жителей. Спасены мужчина, мальчик 2025 года рождения и его мать.

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