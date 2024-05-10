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Бышовец о «Зените»: «Видно, что тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Команда Семака может допустить осечку в одном из матчей с ЦСКА»

В субботу петербуржцы примут армейцев в 28-м туре Мир РПЛ, а в среду – в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первая игра – 1:1).

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