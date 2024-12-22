Эксперт дал советы по защите дома в новогодние праздники

Новогодние праздники — это период счастья, тепла и сказочных моментов. Некоторые выбирают отмечать эти дни в семейном кругу дома, в то время как другие предпочитают путешествовать, чтобы начать Новый год с насыщенными эмоциями.
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