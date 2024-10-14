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Политика как она есть

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Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, вывезенных ВСУ

Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, вывезенных ВСУ

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные.

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