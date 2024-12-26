Такой Оки вы точно не видели: модернизация так и не состоялась

Улучшить автомобильчик Ока хотелось всем чуть ли не с момента ее появления на свет. Наш журнал сообщал о грядущей новинке ЕлАЗ‑1121: тракторный завод в Елабуге был перепрофилирован под выпуск автомобилей.
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