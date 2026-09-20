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stroim21

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Как я выбирала каркасный дом: что на самом деле скрывается за типовым проектом

Как я выбирала каркасный дом: что на самом деле скрывается за типовым проектом

Когда впервые сталкиваешься с идеей построить каркасный дом, кажется, что типовой проект — это готовое решение, которое остаётся только перенести на участок и начать строить.

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