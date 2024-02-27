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Русская Община взяла под защиту женщину, которую избили соседи-мигранты

Русская Община взяла под защиту женщину, которую избили соседи-мигранты

# Чернильница Сегодня нашел для вас очередную квартирную историю, наглядно демонстрирующую в какой ад может превратиться жизнь человека в коммунальной квартире.

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
Дожили :  на русской земле, чтобы защитить русских людей,  мы создаём Русские общины! Вы себе можете представить, чтобы в Узбекистане или Азербайджане для защиты коренного населения стали бы создавать узбекские или азербайджанские общины? В Узбекистане для защиты узбеков — Узбекскую общину! Такое может быть?  А в России такое есть!  Мы вообще где живём,  в какой стране?
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4 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Дожились, в своей стране берём себя под защиту, безалаберность окрепла
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4 час.
Н
Наталья
Уговорили переехать??? Заявление в полицию и депортация этих животных должна была быть, а не переезд на другую квартиру!
Ответить
7 мин.

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