Русская Община взяла под защиту женщину, которую избили соседи-мигранты

АС

Анна Сепп

Дожили : на русской земле, чтобы защитить русских людей, мы создаём Русские общины! Вы себе можете представить, чтобы в Узбекистане или Азербайджане для защиты коренного населения стали бы создавать узбекские или азербайджанские общины? В Узбекистане для защиты узбеков — Узбекскую общину! Такое может быть? А в России такое есть! Мы вообще где живём, в какой стране?