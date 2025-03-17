Елена Перминова провела вечер с новым бойфрендом в Куршевеле

Елена Перминова и её новый бойфренд, 29-летний Тарас Романов, провели вечер в Куршевеле, куда они приехали на модный показ.
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