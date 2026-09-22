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Главный тренер сборной Нигерии: С Россией сыграют профессионалы, которые каждую неделю выходят на поле в составе элитных европейских клубов

Главный тренер сборной Нигерии: С Россией сыграют профессионалы, которые каждую неделю выходят на поле в составе элитных европейских клубов

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель считает, что товарищеский матч с национальной командой России, который пройдёт 6 октября в Нижнем Новгороде, «вызовет большой ажиотаж в России и Нигерии, а также привлечет внимание болельщиков по всему миру».

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