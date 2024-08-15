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Правда в докладах: Её не любят, но она дошла до Верховного. А что в боевых распоряжениях?

Правда в докладах: Её не любят, но она дошла до Верховного. А что в боевых распоряжениях?

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в прямом эфире заявил, что "у нас никто не любит правды в докладах".

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