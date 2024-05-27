Суд оставил генерала Попова в СИЗО

Скриншот видео 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й армии Вооруженных сил (ВС) РФ Ивану Попову с заключения под стражу – на домашний арест, и оставил его в СИЗО, сообщает корреспондент РЕН ТВ.