Киран Калкин сыграет ведущего Цезаря Фликермана в новых «Голодных играх»

Фильм выйдет 20 ноября 2026 года. [--> Киран Калкин, недавно получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Настоящей боли» и «Эмми» за сериал «Наследники», к актёрскому составу фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы».