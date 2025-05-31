Киран Калкин сыграет ведущего Цезаря Фликермана в новых «Голодных играх»

Фильм выйдет 20 ноября 2026 года. [--> Киран Калкин, недавно получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Настоящей боли» и «Эмми» за сериал «Наследники», к актёрскому составу фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы».
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