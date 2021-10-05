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В Крыму ожидается усиление ветра!

В Крыму ожидается усиление ветра!

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с.

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