В Крыму ожидается усиление ветра!

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с.