В Египте обнаружили гробницу неизвестного фараона

Команда египетских и американских археологов обнаружила в месте расположения древнего города Абидос на левом берегу Нила в Египте гробницу неизвестного фараона, возраст которой предположительно составляет 3600 лет.
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