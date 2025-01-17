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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появились слухи о поглощении Intel «таинственной компанией с ресурсами» Акции...

Появились слухи о поглощении Intel «таинственной компанией с ресурсами» Акции...

Появились слухи о поглощении Intel «таинственной компанией с ресурсами»Акции Intel резко подорожали на 9,5 % после появления в Сети слухом о возможном поглощении компании некой таинственной компанией, у которой есть для этого ресурсы.

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