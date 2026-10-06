Пульмонолог предупредил об ошибках родителей при лечении кашля у детей

Дети в возрасте до 5–6 лет физиологически не способны эффективно откашливать мокроту. Об этом рассказал врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский — ведущий научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области и доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.