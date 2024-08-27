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Царьград

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Депутат Рады раскрыл причину, по которой ВСУ стали отступать: Дело в мотивации

Депутат Рады раскрыл причину, по которой ВСУ стали отступать: Дело в мотивации

По словам Рахманина, всу-шники отступают из-за нехватки мотивацииЧлен комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин в эфире "Радио НВ" подтвердил, что боевики ВСУ отступили со многих направлений.

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